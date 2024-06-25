«حياة كريمة» تطلق قافلة علاجية مجانية في المنيا.. تضم 8 تخصصات طبية

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، اليوم، قافلة طبية علاجية في قرية التحرير بمركز مغاغة، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتضم مجموعة من التخصصات الطبية مثل، طب الأطفال، الباطنة، الجراحة، طب الأسنان، طب الجلدية، طب القلب والصدر، طب العيون والأذن، وذلك بوجود فريق من الأطباء المتخصصين.

قوافل حياة كريمة تقدم الخدمة الطبية بالمجان

في بيان صحفي، أشارت المديرية إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وإجراءات الأشعة، وصرف العلاجات بالمجان، مشيرة إلى تحويل الحالات التي تتطلب رعاية كاملة إلى المستشفيات المجهزة التابعة لوزارة الصحة.

تأتي هذه الجهود في إطار التزام «حياة كريمة» بتوفير خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة لجميع سكان محافظة المنيا، لتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطن في القرى والمحافظات المختلفة.