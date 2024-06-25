حملات رقابية لضبط الأسواق في محافظة المنيا

شن مركز ومدينة ملوي، برئاسة تاج جلال أبوسداح، حملة رقابية على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة، وذلك بالتعاون مع تموين المركز والمدينة ومباحث التموين والطب البيطري.

يأتي هذا في إطار ضبط الأسعار، ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، والوقوف على مدى الالتزام بالأسعار، في ملوي، وعدم مخالفة القانون الخاص بإجراءات تداول اللحوم والذبح خارج المجازر، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تحقيقًا للصالح العام للمواطنين.

اجراءات قانونية ضد المخالفين

وأشار تاج أبو سداح إلى أنه تم إعطاء توجيهات لرؤساء القرى التسع باستمرار تنظيم الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق ومحلات الجزارة، للوقوف على مدى التزام البقالين بالأسعار المقررة، والتزام الجزارين بالذبح داخل المجازر وعدم مخالفة القانون، مشدداً على إلزام الجميع باتباع النظام والقانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لما يحققه من مردود إيجابي يستشعره المواطن، خاصة في مجال التموين.