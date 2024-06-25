ضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب غير المشروع عن الآثار في المنيا

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا بقيام أحد الأشخاص بالاستعانة بآخرين والتنقيب عن الآثار بمنزله الكائن بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط مالك المنزل وبصحبته (5 عمال - مقيمون بدائرتي مركزي شرطة العدوة، مغاغة) حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل المنزل محل البلاغ وعثر على (حفرة دائرية بإحدى الغرف بعمق 5 أمتار تقريباً - الأدوات المستخدمة في الحفر).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.