موعد التقديم بجامعة الإسماعيلية الأهلية لطلاب الشهادات المعادلة

كشف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن أن مكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بدأ اليوم الثلاثاء، استلام أصول أوراق طلاب الشهادات المعادلة، وذلك بمبنى كلية الصيدلة بالدور الأول.

وأوضح خلال تفقده عمل مكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية، أن العمل مستمر في المكتب حتى 4 يوليو المقبل، على أن تعلن نتيجة القبول المبدئي يوم 8 يوليو، ثم دفع المصروفات والقبول النهائي في الفترة من 9 حتى 18 يوليو.

وأشار «مندور» إلى أن مكتب التنسيق يستقبل في الفترة الحالية فقط طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والحاصلين على الثانوية العامة المصرية والأزهرية لعام 2023.

كليات جامعة الإسماعيلية الأهلية المتاحة

وقال الدكتور ناصر مندور: إن التقديم يجري إلكترونيًا لكافة الكليات بالجامعة الأهلية، لافتًا إلى أن الكليات المتاحة هي: «الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والتمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية والهندسة والتجارة الدولية واللغات».

وأضاف أنه جرى تشكيل فريق لمراجعة الأوراق المُقدمة، وتوزيع المهام على الإداريين لضمان سير العمل داخل مكتب التنسيق بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تعد إنجازا كبيرا حققته الدولة المصرية في فترة وجيزة.

وأكد أن الجامعة تسهم في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، وملبية لاحتياجات سوق العمل، فضلاً عن تمتعها ببنية أساسية متطورة تعطي لها مقومات التميز، موضحًا أن هذه الجامعة بالأخص؛ تحظى بدعم، ومتابعة دورية من القيادة السياسية.