رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يصدر قرارات وتكليفات جديدة

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، عددا من القرارات والتكليفات الجديدة، شملت تجديد تكليف سامية عبدالحميد أمين عام جامعة بنهـا السـابق أمينا عاما لجامعة بنها الأهلية.

«بيومي» أمينا مساعدا لجامعة بنها الأهلية

كما شملت القرارات تكليف أيمن بيومي أمين جامعة بنها المساعد للشئون المالية أمينا مساعدا لجامعة بنها الأهلية اعتبارًا من 29 أغسطس 2024، في «اليوم التالي لانتهاء قرار وزير التعليم العالي بشأنه»، وتكليف الدكتورة نرمين يحيى أبو الخير مدير عام الشؤون الإدارية بجامعة بنها مديرا عاما لإدارة العمليات بجامعة بنها الأهلية اعتبارًا من 29 أكتوبر 2024، أي في «اليوم التالي لانتهاء قرار وزير التعليم العالي بشأنه».

كما تم تكليف رشا أحمد الباهي بالدرجة الأولى «أ» بالمجموعة النوعية للوظائف التخصصية بالعمل مديرا لإدارة شؤون الطلاب بجامعة بنها الأهلية، وذلك لمدة عام.

استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بالجامعة

وأكد «السعيد» حرص الجامعة الأهلية على استكمال كافة الهياكل الأكاديمية والإدارية، والمقومات الأساسية الخاصة بها، لتقديم أفضل الخدمات، وإتاحة تعليم متميز للطلاب من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تُلبي مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.