أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26-6-2024 في الأسواق والمحال
كتب:
محمد سيف
07:58 ص | الأربعاء 26 يونيو 2024
أسعار الدواجن.. تعبيرية
كشفت بوصة الدواجن الرئيسية عبر منصتها الرسمية على الإنترنت، أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق والمحلات اليوم الأربعاء 26-6-2024، إذ سجلت نحو 85 جنيهًا في المزرعة وتباع في الأسواق للمستهلك بـ94 جنيهًا للكيلو.
أسعار الدواجن البيضاء اليوم
«الوطن» تستعرض أسعار الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 26-6-2024، كالتالي:
- الرومي نحو 172 جنيهًا للكيلو.
- أجنحة الرومي بلغت 143 جنيهًا للكيلو.
- الدواجن البلدي بلغت نحو 103 جنيهات في المزرعة، و113 جنيهًا للمستهلك.
- سجّل سعر البانيه 188 جنيهًا للكيلو.
سعر كيلو البط اليوم
- سجل سعر كيلو البط البلدي 120 جنيهًا.
- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 117 جنيها.
- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 113 جنيها.
أسعار الكتاكیت الیوم
- يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 17 و17 جنيهًا.
- يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 87 و12 جنيهًا.
- يتراوح سعر الكتكوت الهجين بين 12 و14 جنيهًا.
- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني بين 13.5 و14.5 جنيه.
- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 14 و11 جنيهًا.