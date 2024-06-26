أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26-6-2024 في الأسواق والمحال

كشفت بوصة الدواجن الرئيسية عبر منصتها الرسمية على الإنترنت، أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق والمحلات اليوم الأربعاء 26-6-2024، إذ سجلت نحو 85 جنيهًا في المزرعة وتباع في الأسواق للمستهلك بـ94 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

«الوطن» تستعرض أسعار الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 26-6-2024، كالتالي:

- الرومي نحو 172 جنيهًا للكيلو.

- أجنحة الرومي بلغت 143 جنيهًا للكيلو.

- الدواجن البلدي بلغت نحو 103 جنيهات في المزرعة، و113 جنيهًا للمستهلك.

- سجّل سعر البانيه 188 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البط اليوم

- سجل سعر كيلو البط البلدي 120 جنيهًا.

- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 117 جنيها.

- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 113 جنيها.

أسعار الكتاكیت الیوم

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 17 و17 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 87 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين بين 12 و14 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني بين 13.5 و14.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 14 و11 جنيهًا.