مصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية 2024.. التقديم مستمر حتى 4 يوليو

مصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية 2024 أُعلن عنها رسميا مع بدء استعدادات الجامعة لتشغيل مكتب التنسيق؛ لاستقبال طلاب الشهادات المعادلة من العرب، والأجانب الحاصلين على الثانوية العامة 2023.

مصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية 2024

وحدد بيان رسمي للجامعة مصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية 2024 كالآتي:.

كلية الطب (برنامج الطب والجراحة): 130 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان (برنامج جراحة طب الأسنان): 120 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلية بجامعة الإسماعيلية الأهلية 2024

برنامج فارم دي: 75 ألف جنيه.

الصيدلة الإكلينيكية: 85 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

كلية التمريض برنامج علوم التمريض التخصصصي: 40 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 40 ألف جنيه.

كلية التجارة الدولية واللغات: 38 ألف جنيه.

بدء عمل مكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية 2024

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إنه جرى الانتهاء من استعدادات مكتب التنسيق لجامعة الإسماعيلية الأهلية اليوم الثلاثاء، بمبنى المدرجات الجديدة بكلية الصيدلة، وجرى حاليا استقبال طلاب الشهادات المعادلة العربية، والأجنبية، والحاصلين على الثانوية العامة المصرية والأزهرية لعام 2023، مٌشيرا إلى أن الكليات التي يتم التقديم إليها إلكترونيا، «الطب، وطب الأسنان، وكية العلاج الطبيعي، والصيدلة، والتمريض، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والهندسة، والتجارة الدولية واللغات».

وأشار إلى أن مكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية بدأ استلام أصول الأوراق بمبنى كلية الصيدلة بالدور الأول بجامعة قناة السويس، على أن يستمر العمل بمقر مكتب التنسيق حتى 4 يوليو المقبل، ويتم إعلان نتيجة القبول المبدئي 8 يوليو المقبل.