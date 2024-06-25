نجاة قائدة طائرة هولندية من الموت بعد فتح الغطاء الواقي (فيديو)

لحظات من الرعب عاشتها قائدة إحدى الطيارات الهولندية، في أثناء تحليقها بالجو، الأمر الذي بث الخوف بداخلها، بعدما انفتح باب الطائرة، ليحتاج تدخلها بشكل سريع لتنفيذ عملية هبوط الطائرة ومحاولة إنقاذ حياتها قبل فوات الآوان.

تفاصيل عملية الإنقاذ

في محاولة ناجحة تمكنت قائدة الطيارة «نارين ملكومجان»، من تنفيذ عملية هبوط بعد انفتاح غطاء قمرة الطائرة البلوري الموجود أعلى حجرة القيادة بشكل مفاجئ، من طرازExtra 330LX، وتبلغ سرعة تلك الطائرة القصوى أكثر من 410 كم/الساعة.

فوجئت بفتح غطاء الطائرة في الجو.. لحظات ذعر عاشتها طيارة هولندية فتح غطاء طائرتها أثناء القيادة، لكنها تمكنت بعد جهد جهيد من الهبوط بها ونجحت في إنقاذ حياتها. pic.twitter.com/0k928cN0nB — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 25, 2024

رصدت الكاميرات تلك اللحظات الكارثية التي عاشتها قائدة الطيارة في السماء، لتتمكن «ملكومجان» من السيطرة على الطائرة، والعمل على تنفيذ عملية هبوط سريع وآمن، ليتم تداول ذلك الفيديو على منصات السوشيال ميديا بشكل كبير، الأمر الذي لاقى تفاعلًا وإعجاباً كبيرًا من الجميع وفقًا لموقع «سبوتنيك».