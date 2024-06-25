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نجاة قائدة طائرة هولندية من الموت بعد فتح الغطاء الواقي (فيديو)

كتب:

عبير خالد
06:09 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
قائدة الطائرة لحظة الهبوط

قائدة الطائرة لحظة الهبوط

لحظات من الرعب عاشتها قائدة إحدى الطيارات الهولندية، في أثناء تحليقها بالجو، الأمر الذي بث الخوف بداخلها، بعدما انفتح باب الطائرة، ليحتاج تدخلها بشكل سريع لتنفيذ عملية هبوط الطائرة  ومحاولة إنقاذ حياتها قبل فوات الآوان.

تفاصيل عملية الإنقاذ

في محاولة ناجحة تمكنت قائدة الطيارة «نارين ملكومجان»، من تنفيذ عملية هبوط بعد انفتاح غطاء قمرة الطائرة البلوري الموجود أعلى حجرة القيادة بشكل مفاجئ، من طرازExtra 330LX، وتبلغ سرعة تلك الطائرة القصوى أكثر من  410 كم/الساعة.

رصدت الكاميرات تلك اللحظات الكارثية التي عاشتها قائدة الطيارة في السماء، لتتمكن «ملكومجان» من السيطرة على الطائرة، والعمل على تنفيذ عملية هبوط سريع وآمن، ليتم تداول ذلك الفيديو على منصات السوشيال ميديا بشكل كبير، الأمر الذي لاقى تفاعلًا وإعجاباً كبيرًا من الجميع وفقًا لموقع «سبوتنيك».

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