حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومواجهة البناء المخالف في الجيزة

ناقش المجلس التنفيذ لحي العمرانية بمحافظة الجيزة، بحضور كل مندوبي المديريات الواقعة بنطاق الحي، آليات رصد ومتابعة أي تعديات ومخالفات بناء وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية إضافة إلى سرعة الاستجابة الفورية إلى شكاوى المواطنين، والعمل على حلها والتحقيق مع المعنيين في حال التقصير في الرد على الشكاوى الواردة بمنظومة الشكاوى خلال المدة المحددة.

مواجهة ظاهرة البناء المخالف في المهد

واصلت أجهزة حي العمرانية برئاسة وكيل الوزارة اللواء أحمد جلال الطنطاوي، تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار شن الحملات اليومية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لإعادة الانضباط في جميع المناطق الواقعة بنطاق الحي، إضافة إلى مواجهة ظاهرة البناء المخالف في المهد.

حملات إشغالات ونظافة

شنت أجهزة حي العمرانية، حملة إشغالات مسائية بشارع خاتم المرسلين، وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين عدد الإشغالات التى تم رفعها، وبلغ عددها 103 إشغالات، ورفع 46 حالة إشغال من شارعي خاتم المرسلين وشارع الثلاثيني، إضافة إلى عمل حملة نظافة وكنس وتجريد ورفع مخلفات بشارع عثمان محرم والنادي الرياضي بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف

وتابع رئيس الحي سير العمل بالحملة الميكانيكية بالحى والانتهاء من أعمال تركيب منفذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بنصر الدين أسفل محور الفريق كمال عامر وإيقاف أعمال تشطيب محل وبناء حوائط داخلية بدون ترخيص بالعقار الكائن بشارع وجية الدكروري عمرانية شرقية وإزالة ما تم بنائه بدون ترخيص في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأقام الحي بالتعاون مع الإدارة الصحية، ندوة توعية بصحة نسيم، بعنوان «صحتنا فى بيئتنا» تدعو إلى عدم الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية وعلاج الأنيميا.