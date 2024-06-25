«الصحة»: قدمنا بلاغا للنائب العام بشأن إعلان عمليات الختان السوداني

أصدرت لجنة الصحة بمجلس النواب، عددا من التوصيات لمواجهة ظاهرة ختان الإناث والتي عادت للظهور من خلال بعض الوافدين.

وأكد أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، أن اللجنة ستتابع البلاغات التي قدمها المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة الصحة بشأن إعلان الختان على وسائل التواصل الاجتماعي.

ضرورة متابعة تطبيق القانون على المصريين والوافدين الأجانب

وشدد على ضرورة متابعة تطبيق القانون على المصريين والوافدين الأجانب، مشددا على أن اللجنة ستتابع الأمر مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول هذه الظاهرة.

بلاغ للنائب العام

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، إن الوزارة تقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق في وقائع الإعلان عن عمليات الختان السوداني.

وأشار عبد الغفار إلى أن هذه الممارسة غير الآمنة أخذت منا مجهودا كبيرا للحد منها في مصر، موضحا أن الوزارة ورد لها ممارسات لا تتعلق بمهنة الطب وصدر توجيه من الوزير للمتابعة.

وفيما يتعلق بالتواصل مع صاحب الإعلان، قال: «لا يوجد سجل بالاسم أو مكان ممارسة ومع ذلك تواصلنا ورد علينا، وجهنا خطابا للنائب العام للتحقيق والحفاظ على الصحة العامة واحترام أحكام القانون».

وبشأن التوعية بخطورة جريمة الختان، أشار إلى أن العام الماضي صدر خلاله أكثر من 25 منشورا توعويا.