مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: استمرار استيطان إسرائيل بالضفة عقبة لحل الدولتين
كتب:
أحمد العانوسي
05:36 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
غزة - أرشيفية
أكدت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، أنّ استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يمثل عقبة أمام حل الدولتين، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وتابعت: «ندين هجمات المستوطنين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، ومن المهم حصول السلطة الفلسطينية على الموارد اللازمة لأداء».
وأضافت أنّ توسيع المستوطنات في الضفة الغربية يخالف القانون الدولي ولا يصب في مصلحة أمن إسرائيل، متابعًا: «نواصل العمل مع مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة».