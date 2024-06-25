مصطفى عمار: مصر بعد 30 يونيو تواجه الأزمات وتضع حلولا سريعة

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن أكثر ما يميز الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو هو التوقف عن تقديم «كبش فداء» لاحتواء غضب الشعب.

أضاف عبر حسابه على «فيسبوك»: «جرت العادة أن تضحي الدولة، في فترات سابقة، بالحكومة أو وزير تعاني وزارته من أزمة مع دمج قرارات الإقالة بحزمة قرارات لإنهاء الأزمة».

وتابع «عمار»: «لكن ما يحدث الآن هو قرار الدولة والحكومة بمواجهة الأزمة ووضع حلول سريعة لحلها، وبين الطريقتين فرق كبير لو عاوزين نشوف ونفهم».

أضاف رئيس تحرير جريدة «الوطن»: «أشيد بالمؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وقرارات مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء واعتذاره للشعب المصري».

واختتم: «ولا عزاء للمتربصين بالوطن ولجان الإخوان والممولين الذين يتمنون هدم الدولة في أي أزمة تواجهها».