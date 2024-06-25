عبد السند يمامة يثمن توجيه الرئيس وقرارات الحكومة للحد من انقطاع الكهرباء

ثمن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بالعمل الفوري على حل أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات انقطاع الكهرباء، والتوزيع العادل لها، مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن.

الرئيس يشعر بمعاناة المواطن

وأكد رئيس حزب الوفد، في تصريح لـ«الوطن» أن توجيهات الرئيس بحل الأزمة تعكس متابعته الدقيقة لما يدور بالشارع المصري، وشعوره بالمواطن الذي يعاني بسبب زيادة عدد ساعات تخفيف تحميل الكهرباء خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

غلق المحلات التجارية في العاشرة مساء

وقال «يمامة» إن الإجراءات التي أتخذتها الحكومة اليوم من غلق المحلات التجارية في العاشرة مساء باستثناء السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم خطوة جيدة لترشيد استهلاك الكهرباء، لافتا إلى ضرورة تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بمشاركة كافة الوزارات والأجهزة المعنية لسرعة حل الأزمة، ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.