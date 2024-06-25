تحالف الأحزاب: ندعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في قطاع الكهرباء

طالب النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بضرورة وقوف الشعب المصري بجانب الدولة المصرية في أزمة الكهرباء الحالية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول جذرية للأزمة الحالية حتى وإن كانت تدريجية مع إعلان جداول زمنية ومستهدفات واضحة.

تحقيق الاستقرار في قطاع الكهرباء

وأضاف مطر، في تصريحات لـ«الوطن» أن زيادة ساعات تخفيف الأحمال والانقطاع المفاجئ دون جدولة واضحة في الفترة الأخيرة هو أمر يجب عدم تكراره نظرا لتداعياته السلبية على حياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية والتجارية.

كما شدد على أهمية التعاون بين الحكومة والمواطنين في هذه الفترة الحرجة، مشيرا إلى أن التعاون والتكاتف هما السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة.

وأكد أن تحالف الأحزاب المصرية يدعم كل الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحقيق الاستقرار في قطاع الكهرباء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.