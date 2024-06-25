وظائف شاغرة لكل المؤهلات برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه.. إليك رابط التقديم

كشف موقع توظيف مصر حاجة شركة «كيبرو للتكنولوجيا» إلى موظفين للعمل لديها في مجال المبيعات الدخالية، في عدد من أفرعها الواقعة بمحافظة القاهرة، وذلك للحاصلين على أي مؤهل عالٍ، مقابل الحصول على راتب يصل إلى 12 ألف جنيه.

متطلبات الوظيفة

سيكون المقبول بتلك الوظيفة مسؤولا عن جذب العملاء المحتملين، والاتصال بالعملاء وإتمام المبيعات معهم، كما سيقوم ببناء العلاقات مع العملاء وفهم احتياجاتهم وتزويدهم بحلول، بالإضافة عملية التعاون مع فريق التسويق لإنشاء استراتيجيات مبيعات فعالة والمساهمة في النمو الشامل للشركة، مع ضرورة توفر المتطلبات التالية:

- مستوي الخبرة: خبرة متوسطة من سنة وحتى ‎3 سنوات.

- اللغة الانجليزية: جيد جدا.

- السن المطلوب من 25 إلى 34 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد جدا.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

- مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

مميزات الوظيفة

- يحصل المقبول بتلك الوظيفة على راتب يتاروح بين 8 آلاف وحتى 12 ألف جنيه.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- تأمينات صحية واجتماعية.

ويمكنك التقديم على الوظائف من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من خلال الرابط التالي، ثم الضغط على تقدم للوظيفة وإدخال البيانات المطلوبة.