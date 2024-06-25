وظائف في مترو الأنفاق للدبلومات الفنية.. اعرف الشروط والمستندات للتقديم

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، حاجتها لشغل الوظائف الفنية بنظام التعاقد لمدة عام لوظيفة مساعد قطار، موضحة أنّ مسؤوليات العمل تتثمل في أن يتبع تعليمات التشغيل ولوائحه ومنها الاستعداد بالقطار مع السائق والاطلاع على دفتر التعليمات والإعلانات الخاصة بالتشغيل، ورحلة القطار المُعين عليه، إضافة إلى ما يُكلف به من مهام من خلال سائق القطار، ومتابعة حركة ركوب ونزول الركاب وغلق الأبواب.

وظائف شاغرة بمترو الأنفاق.. المتطلبات العامة لشغل الوظيفة:

1- المؤهل العلمي المطلوب: دبلوم فني صناعي «بنظام الثلاث وخمس سنوات - معهد فني صناعي - بكالوريوس فني صناعي أو تكنولوجي في أحد التخصصات «كهرباء – ميكانيكا – إلكترونيات - اتصالات» والأولوية للمؤهل الأعلى.

2- السن: ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 35 عامًا وقت نشر الإعلان.

3- ذكور فقط.

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو معاف نهائي.

5- محل الإقامة: أن يكون من قاطنس القاهرة الكبرى.

6- ليس له سجلات جنائية.

7- يقبل العمل بنظام الورادى الصباحية والمسائية طبقاً لجداول التشغيل.

8- إجراء إختبارات شفوية وتحريرية وتخصصية متضمنه اختبار اللغة الانجليزية.

9- يتم عقد مقابلات شخصية لمن يجتاز جميع الإختبارات الشفوية والتحريرية.

10- الخضوع لإجراءات الكشف الطبى «بدني وعقلي» واجتياز تحليل المخدرات.

11- يخضع الناجحون بعد ذلك لمرحلة الإختبارات النفسية الحركية بالمركز النفسي للقوات المسلحة.

المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب

- صورة المؤهل الدراسي والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها «إن وجدت».

- صورة من موقف التجنيد.

- صورة من شهادة الميلاد الكمبيوتر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادات الخبرة «إن وجدت».

- صور من الشهادات التدريبية التي حصل عليها «إن وجدت».

- عدد (2) صورة شخصية 4*6.

وأشارت إلى أنه تقدم الطلبات بمقر الشؤون الإدارية بمبنى حمامات القبة – يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً ما عدا يوم الجمعة، وذلك خلال الفترة من 25/06/2024 وحتى 04/07/2024.