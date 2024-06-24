إجراء جديد بشأن الممتنعين عن سداد النفقة.. «التضامن» تكشف التفاصيل 

كشف هشام وحيد، رئيس الإدارة العامة للنفقة والمسؤول عن صندوق تأمين الأسرة، عن الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه الممتنعين عن سداد النفقة عقب صدور الأحكام القضائية بشأنها، موضحاً أنه يتم التنبيه بالسداد وإبلاغ جهات العمل بضرورة إرسال المرتبات والمعاشات، فضلاً عن إقامة دعوة جنائية طبقاً للمادة 93 عقوبات، يتم رفعها للحبس لعدم السداد.

حجب الخدمات

وقال «وحيد» لـ «الوطن»، إنه الإجراءات تشتمل أيضًا على الترقب والمنع من السفر: «ننتظر صدور اللائحة التنفيذية من قانون سنة 2020 بشأن حجب الخدمات، التي تؤكد على أي مدين نفقة لم يسدد ما عليه يتم تعليق الخدمة التي يتلقاها من الدولة»، موضحًا أن هذا القانون لم يتم تفعليه حالياً هو صدر سنة 2020 ولكن اللائحة التنفيذية لم تصدر حتى الآن.

وأشار هشام وحيد، إلى أن صندوق تأمين الأسرة هو صندوق تكافلي أنشئ بغرض كفالة الأسرة المصرية التي تخلى عنها عائلها وتركها دون نفقة أو مُنفق، ويتولى الصندوق كفالة الأسرة سواء الزوجة المطلقة والأبناء الوالدين: «هي الأربع شرائح التي يستهدفها الصندوق وصادر لها أحكام قضائية».

موارد صندوق تأمين الأسرة

وأكد، أن الدولة خصصت عدد من الموارد للصندوق وهي الاشتراكات: «100 جنيه زواج و100 جنيه طلاق يعني كل متزوج يدفع 100 جنيه لصالح الصندوق وشهادة طلاق بـ 100 جنيه و20 جنيه على أول مستخرج من شهادة الميلاد و5 جنيهات عن البطاقة و5 جنيهات عن شهادة الوفاة و3 جنيهات عن الميلاد».