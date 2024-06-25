الشباب والرياضة: 300 ألف طالب وطالبة استفادوا من القوافل التنويرية

استعرضت وزارة الشباب والرياضة ، ثمار نتاج المشروع القومي من القوافل التعليمية والتنويرية للمرحلتين «الإعدادية والثانوية» والمراجعات النهائية، داخل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظات الجمهورية في العام الحالي، وذلك للعام 11 على التوالي، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية، ووحدة «تصدوا معنا» بوزارة الشباب.

القوافل التنويرية .. مشروع قومي برعاية رئيس الوزراء

ويُقام المشروع القومي لـ القوافل التعليمية والتنويرية ، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى ؛ رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار «الجمهورية الجديدة .. العلم والعمل».

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة «التعليم» يُمثّل جسر العبور السريع إلى المستقبل ويخطو خطوات واسعة وقفزات نوعية في بناء الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس لدعم مؤسسات التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية في الدولة على اختلاف مراحلها، يأتي لترجمة الطموحات إلى واقع ملموس ولتكون أداة حقيقية لتطوير المجتمع وإعداد طلابها للمساهمة الفاعلة وممارسة دورها المنشود فى عملية التنمية الشاملة .

وأشار «صبحي» في بيان، إلى أن مشروع القوافل التعليمية والتنويرية نجح في الوصول لأكثر من 300 ألف طالب وطالبة للشهادتين الإعدادية والثانوية على مدار العام ، حيث يُعد من أهم المشروعات التي تستهدفها الدولة المصرية وتعمل على توسيع قاعدتها في جميع المحافظات ، وخاصة الصعيد والحدودية ، مؤكدًا أن استدامته للعام الثالث بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يأتي لمواكبة تطلعات الجمهورية الجديدة في إطار استراتيجية «بناء الإنسان» برعاية رئيس الجمهورية .

تمييز الحقائق والأخبار الصحيحة وتصنيف الشائعات

وتابع: «هناك جانب تنويري هام نفذته الوزارة من خلال (وحدة تصدوا معنا) بالوزارة نحو تسليط الضوء عن التحديات التى تواجه الدولة المصرية ومفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة وتصنيف الشائعات وبيان تأثيرها على الفرد والمجتمع ، نظرًا لتناول منصات التواصل الاجتماعي حيزًا واسعًا في نشر الشائعات من خلال تناقل كثير من الأفراد للأخبار والمعلومات دون تأكدهم من صحة مصدرها ومصداقيتها ، حيث عقدت الوزارة نحو 56 جلسة نقاشية ومحاضرة توعوية لــ43100 ألف مشارك .

كما أشاد وزير الشباب والرياضة ، بالدور الحيوى والهام من الجهات الشريكة لنجاح المشروع و توفير الكوادر المؤهلة ذات القدرات العلمية والمعرفية والارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة لتقديم منتج تربوي متطور يستفيد منه الطلاب وتخفيفًا عن أولياء الأمور وبما يساهم في تحقيق نتائج متميزة من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب .