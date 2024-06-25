مفاجأة لعشاق هواتف آيفون بعد تحديث iOS 18.. تطوير خدمة جديدة

بعد إعلان شركة أبل الأمريكية عن تحديث iOS 18 لهواتف آيفون، المتضمن لعدة مميزات تتعلق بعمر البطارية والذكاء الاصطناعي، كما أنّها طورت خدمة من أجل شحن البطاريات، بحسب ما جاء في مؤتمر شركة Apple الأخير.

تحديث iOS 18 لهواتف آيفون، يقدم تطورات لخدمات المفيدة للمستخدمين، من ضمنها التحذر من الشاحن البطيء، حيث عثر أحد المستخدمين على تلك الميزة بعد تثبيت التحديث التجريبي من iOS 18، إذ ظهر تحديث بلون مختلف في صفحة البطارية بالإعدادت.

ميزة للحفاظ على عمر بطارية آيفون

وجاء في تحديث iOS 18، أنه عند القيام باستخدام شاحن غير أصلي، يظهر رسم بياني يوضح تدهور البطارية، مع شرائح باللون البرتقالي، تلك الهواتف كان أصحابها يقومون باستخدام شواحن آيفون الأصلية بقوة التي أتت مع الجهاز بقوة 5 وات، لكن مع تطور الهواتف أصبحت تلك الشواحن غير مناسبة للأجهزة، فعلي سبيل المثال يعاني مستخدمي آيفون 14 من استخدام شاحن بقدرة 5 وات، لأن الجهاز يتطلب شاحن أحدث بقوة 20 وات.

وتعد الشواحن التي قدرتها 5 وات، يطلق عليها الشواحن البطيئة، أما أجهزة الشحن الأخرى التي تبلغ 20 وات، تسمى بالشواحن السريعة، وبذلك يقوم كل مستخدم بتحديد الشاحن المناسب لهاتفه.

مميزات تحديث iOS 18 التي أعلنت عنه أبل

ويذكر أن تحديث iOS 18، يوفر خيارات جديدة للمستخدمين، مثل إضافة الصور والأغاني والمطالبات لمساعدتهم على بدء الكتابة، كما أنه يسهل رؤية الإحصائيات الخاصة باليوميات.