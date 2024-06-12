تحذير لمستخدمي آيفون من تحديث IOS 18.. يعرض هاتفك إلى الخطر

بعد ساعات من إعلان شركة آبل في مؤتمرها السنوي عن التحديث الجديد لنظام التشغيل الخاص بهواتفها iOS 18، ووعد عملاءها بمميزات عديدة وإمكانيات إضافية، كشف أحد مطوري الخدمة بعض الأخطاء التي لاحظها عند اختباره للإصدار التجريبي، محذرا من خطورة الأمر الذي قد يصل إلى تعطل الهاتف.

أخطاء الإصدار التجريبي لنظام التشغيل iOS 18

من ضمن الأخطاء الملحوظة في الإصدار التجريبي لنظام التشغيل الجديد iOS 18، هي عدم استقبال الإشعارات النصية، وعدم إمكانية حفظ الصور بالإضافة إلى استهلاك البطارية بشكل مكثف مما يقلل من عمرها الافتراضي، حسب مجلة «PC mag» التي أوضحت أن أحد مطوري التحديث الجديد تمكن من العثور على خطأ آخر في ميزة «Lock and Hide» الجديدة، والتي يمكن أن تجعل التطبيقات غير مرئية أو يمكن الوصول إليها فقط من خلال التحقق من الوجه، وهذه الميزة مصممة خصيصا لإبقاء بعض التطبيقات الخاصة بالخدمات المصرفية مخفيةً عن الشاشة الرئيسية، لمنع المتسللين أو الأطفال من التسوق الإلكتروني أو سحب الأموال دون إذن المستخدم، في حين أطلق بعض رواد التواصل الاجتماعي على تلك الميزة مسمى «جنة الغشاشين» نظرا لإتاحتها الفرصة للأزواج غير المخلصين كي يتمكنوا من إخفاء محادثاتهم السرية والصور وتطبيقات التعارف ومواعدة الآخرين.

سلبيات لاحظها المستخدمون

أثارت تغريدة المطور التقني عبر منصة «X» فضول المستخدمين الذين بدأوا في اختبار الأمر بأنفسهم من خلال تنزيل نظام التشغيل المحدث iOS 18، ومن ثم اكتشفوا بعض الأخطاء المرتبطة بتخزين الصور ومقاطع الفيديو فيما أوضح أحدهم أن التحديث يستنزف جهاز iPhone 15 Pro Max الخاص به بشكل رهيب ويسبب نفاذ البطارية في أقل من 5 ساعات، الأمر الذي اعتبره بداية غير مبشرة.

نسخة تجريبية للمطورين

الإصدار التجريبي لنظام التشغيل iOS 18 مصمم خصيصا للمطورين الأوائل الذين جرى تدريبهم على اكتشاف الأخطاء في البرامج التي يمكن أن تجعل أجهزة آيفون غير مستقرة، وفقا للمهندسة منى مجدي خبيرة تكنولوجيا المعلومات التي أوضحت في حديثها لـ«الوطن»، أن تنزيل النسخة التجريبية على أجهزة المستخدمين غير المتخصصين يمكن أن يكون مخاطرة كبيرة خاصةً مع نقص معلوماتهم عن طبيعة عمل بعض التطبيقات في التحديث الجديد مثل «iMessage» الذي لم يعد يصدر إشعارات تنبههم عند وجود رسائل نصية، ومن الوارد أن تحتمل النسخة الحالية من نظام التشغيل الجديد بعض الأخطاء لذلك يُنصح بانتظار الإصدار الرسمي المتوقع انطلاقه في شهر يوليو المقبل.