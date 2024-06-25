وزيرا التعليم العالي والصحة يفتتحان وحدة علاج السكتة الدماغية بجامعة عين شمس

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وحدة السكتة الدماغية بقسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي في مستشفى عين شمس الجامعي «الباطنة»، والتي تعد الوحدة العلاجية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لعلاج السكتة الدماغية وجلطات نزيف المخ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور طارق محمد يوسف مدير مستشفى الباطنة الجامعي.

وأشاد الدكتور عاشور بالجهد الذي بذلته الجامعة لتوفير هذه الخدمة الطبية المتميزة للمرضى، وأثنى على اهتمام مستشفيات جامعة عين شمس بمرض السكتة الدماغية وخطورته وتسببه في حالات الإعاقة والوفاة، مثمنًا إمكانيات الوحدة وتجهيزها بأحدث التقنيات والخبرات الطبية المتقدمة، لتصبح وحدة متكاملة، لافتًا إلى أن جامعة عين شمس كواحدة من الجامعات العريقة بكوادرها المتميزة في مجال العلوم الطبية، تمثل نموذجًا بارزًا نعتز به داخل منظومة التعليم العالي المصرية.

وأشار إلى اعتزازه بمشاركته خلال عمله بكلية الهندسة عين شمس بمشروع المدينة الطبية، التي تمثل هذه التطويرات جزءًا منها، وحرص الوزارة على تقديم الدعم للانتهاء من هذا المشروع الكبير بأسرع وقت ممكن، منوهًا بدور المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، لما لها من ثقة لدى الأهالي، موضحًا أن دورها يمتد لأربعة محاور؛ التعليم والبحث العلمي والتدريب والعلاج، ومواصلة كل الجهود الممكنة لإجراء توسعات مستمرة، ورفع كفاءة المباني والتجهيزات الطبية بالمستشفيات الجامعية، ودعم العنصر البشري بها، للارتقاء بمستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين

وقدم الشكر لكل من ساهم فى إتمام هذا الإنجاز، وللجهات الداعمة من المجتمع المدني، ومكتب الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة برئاسة ياسر مجاهد وللحضور الكريم من العلماء، والأطباء، والمتخصصين والمسؤولين والشخصيات العامة.

وفي كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الافتتاح، أشاد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالجهود التي بذلت من أجل إنشاء هذه الوحدة، مشيرًا إلى أنها خير مثال على تعاون ومشاركة القطاع الخاص، والمجتمع المدني في المنظومة الطبية، حيث تم إنشاء الوحدة بالتعاون مع البنك الأهلي، وبنك مصر، ومؤسسة صحتنا، ومؤسسة صالح، وبيت الزكاة، والكنيسة المصرية.

تعميم نموذج وحدة علاج جلطات المخ والسكتة الدماغية

وأكد ضرورة تعميم نموذج وحدة علاج جلطات المخ والسكتة الدماغية بكلية طب جامعة عين شمس بجميع المحافظات، وخصوصًا المحافظات النائية لتقديم أفضل خدمة طبية للمريض المصري، من خلال التكامل بين مستشفيات وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، والمجتمع المدني لإنشاء وحدات السكتة الدماغية، وتعميم نموذج وحدة علاج جلطات المخ والسكتة الدماغية بكلية طب جامعة عين شمس بجميع المحافظات وخصوصا المحافظات النائية، إذ يعاني أكثر من 15 مليون شخص حول العالم بالسكتة الدماغية، مؤكدا أن هذا التكامل والتعاون يجني ثماره المريض المصري ومنظومة البحث العلمي في مصر.

كما أشار إلى الإرث العلمي والإنساني الذي تركه الدكتور هاني عارف أستاذ المخ والأعصاب وسكرتير الجمعية المصرية للأمراض العصبية ورئيس شعبة السكتة الدماغية والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة الأسبق، وجميع روؤساء الأقسام، وأعضاء التدريس، لما لهم من إسهامات كبيرة، ليس فقط على المستوى العلمي لكن على المستوى الإنساني، مشيدًا بتفانيهم في خدمة المريض المصري، وسعيهم الدائم لتطوير المنظومة الطبية وتوفير أحدث الأساليب العلمية لتدريب الأطباء لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، على سعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة قطاعات الدولة وتنفيذ رؤية مصر 2030، إذ يتصدر تطوير القطاع الصحي وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين أولويات الدولة ويشهد طفرة كبيرة علي مستوي الجمهورية، بحيث يتمتع كل المصريين بحياة صحية سليمة آمنة؛ من خلال نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة، والجودة، والتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، بما يؤكد ريادة مصر في مجال الخدمات الصحية عربياً وإفريقيا.

وثّمن الدكتور محمد ضياء، الدعم المستمر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما توجه بالشكر لكافة مؤسسات المجتمع المدني الشريكة لدعمها المتواصل لمستشفيات جامعة عين شمس (الدمرداش)، والتي بالفعل تستحق كل الدعم نظرًا للدور الكبير الذى تقوم به فى خدمة المريض المصرى، حيث تستقبل يومياً ما بين 12 إلى 15 ألف مريض بالعيادات الخارجية، بالإضافة إلى مرضى الأقسام الداخلية.

كما أكد أن افتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية الجديدة يمثل أملاً جديدا لمرضي السكتة الدماغية، والتي يصاب بها مئات الآلاف من المرضي سنويا، بالإضافة لمن يعانون من مضاعفاتها.

تجهيز وحدة علاج جلطات ونزيف المخ

وأكد حرص الجامعة على تجهيز وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية الجديدة بأحدث الأجهزة الطبية التي تضم أحدث جهاز من ضمن 10 أجهزة للقسطرة المخية على مستوى العالم لتصبح الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أحدث أجهزة إعادة التأهيل لمرضي السكتة الدماغية، هذا إلي جانب فريق عمل الوحدة الذى يضم نخبة من أكبر أساتذة المخ والأعصاب من ذوي الخبرة في مجال علاج السكتة الدماغية. وأوضح سعى مستشفيات جامعة عين شمس الدؤوب لمواكبة كل ما هو جديد ومتطور في المجال الطبي من أجل تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن المصري، واعتماد جهود التطوير لتشمل البنية التحتية والتجهيزات وتدريب العاملين، واعتماد أسس ونظم من المعايير الدولية للاعتماد من خلال توقيع بروتوكولات التعاون مع العديد من الهيئات منها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتطبيق معايير الجودة والانضمام لنظام التأمين الصحي الشامل وتطبيق المعايير المحددة.

وأكد قرب تحقيق (مدينة عين شمس الطبية) الحلم الذي قارب على الانتهاء والذي يتزامن مع احتفال جامعة عين شمس باليوبيل الماسي لمرور 75 عاما على نشأة جامعة عين شمس وتم اتخاذ العديد من خطوات التطوير بالمستشفيات، إذ جرى الانتهاء من تطوير البنية التحتية لتصبح المدينة الطبية صرحًا طبيًا متكاملاً يضم مجموعة من المستشفيات القديمة الجاري تطويرها، والجديدة التي يجري العمل على استحداثها، لتصبح المدينة الطبية شاهدًا على اهتمام الجامعة برفع كفاءة وجودة الرعاية الصحية، بما يؤكد دور الجامعة ومسئوليتها تجاه وطننا ومجتمعنا وواجبها الوطني في تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري، ودور الكوادر البشرية وقدرة الإنسان على العطاء فهو العامل الأساسى في النجاح.