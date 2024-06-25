«المصريين الأحرار»: اعتذار الحكومة للشعب دعوة للتفاؤل بالتشكيل الوزاري الجديد

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن اعتذار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى الشعب عبارة عن سياسة جديدة لم نعتدها من قبل من الحكومة، وهي دعوة للتفاؤل بالتشكيل الحكومي الجديد.

إشراك الشعب في الحلول يحولهم إلى جزء من حل الأزمة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن هذا النهج الحكومي الجديد يغلق الباب أمام محاولات ترويج الشائعات عبر منصات السوشيال ميديا التي تهدف إلى إثارة غضب الشعب المصري، كما أن إشراك الشعب في الحلول يحولهم إلى جزء من حل الأزمة بدلاً من كونهم ضحايا لها، وكمثال على ذلك، أشار إلى أن الكويت، وهي دولة منتجة للنفط، أعلنت عن بدء تخفيف أحمال الكهرباء.

وشدد على ضرورة إعطاء المواطنين جداول زمنية واضحة لتخفيف الأحمال، كما كان معمولًا به في السابق، حتى يتمكن المواطنون من التخطيط بشكل أفضل لحياتهم اليومية، مع مٌراعاة فترات الامتحانات والأنشطة الحيوية الأخرى.

ضرورة بناء الثقة بين المواطن والحكومة

وتابع:«الشفافية والتواصل المستمر بين الحكومة والمواطنين هما الأساس لبناء الثقة وتحقيق الاستقرار، فضلا عن توفير المعلومات الدقيقة والصحيحة للمُواطنين حول جهود الحكومة لحل أزمة الكهرباء، مما يُساهم في تهدئة المخاوف وتعزيز روح التعاون».

كما دعا إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في إدارة الأزمات وتطبيق الحلول التي أثبتت فعاليتها، مُشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا لمصر.