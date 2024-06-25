رئيس برلمانية الوفد بـ«الشيوخ»: اعتذار الحكومة للشعب بشأن أزمة الكهرباء خطوة مهمة

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن اعتذار الحكومة للشعب خطوة إيجابية تعكس التزام الحكومة بالتواصل الصادق والشفاف مع المواطنين، مؤكدا أن هذا الاعتذار جاء بناءً على توجيهات الرئيس، ما يعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع إلى هموم الشعب والاستجابة لتطلعاته.

ضرورة تعاون المواطنين مع الحكومة

وأوضح الهضيبي، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن التعاون بين الحكومة والشعب المصري في هذه المرحلة الحرجة ضروري لضمان تجاوز التحديات الحالية، مؤكدا أن الحكومة تعمل بجد لإيجاد حلول جذرية للمشكلات الراهنة، وأن التواصل المستمر مع المواطنين يعزز من ثقتهم في الإجراءات الحكومية ويحفز على التكاتف لتحقيق الأهداف المشتركة، قائلا: «أفلحت الحكومة إن صدقت».

دعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار

كما أشار الهضيبي إلى أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تدعم كافة الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الاستقرار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن التعاون والتكاتف بين جميع الأطراف هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم والازدهار في هذه الفترة الحساسة، مؤكدا أن الحزب سيظل دائما إلى جانب الشعب المصري في مواجهة التحديات والعمل على تحقيق مستقبل أفضل للجميع.