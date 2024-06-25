مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: إسرائيل تٌدمر حل الدولتين وكل فرصة لتحقيق السلام

قال رياض منصور مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن إن العالم فشل في وضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، مٌضيفا أنه حان الوقت لكسر دائرة إفلات إسرائيل من العقاب.

إسرائيل تدمر حل الدولتين وكل فرصة لتحقيق السلام

وأوضح خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، بثتها قناة «القاهرة الإخبارية» أن كل دولة لديها مسؤولية لتضمن أن جميع مؤسساتها لا تسهم بأي شكل بجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مُشيرا إلى أن إسرائيل تدمر حل الدولتين وكل فرصة لتحقيق السلام.

ودعا رياض منصور، كل الدول التي لم تعترف بفلسطين إلى سرعة الاعتراف والمُضي قُدما في حل الدولتين، مؤكدا أن إسرائيل أعلنت أمام العالم أجمع أنها ستُواصل الاستيطان في الضفة الغربية والهجمات ضد الأماكن المقدسة بالأراضي المحتلة.

الاحتلال يسعى إلى تقويض جهود مصر وقطر

كما دعا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن بشأن قطاع غزة دون تأجيل، مشيرا إلى أن آلاف الفلسطينيين تعرضوا للقتل والتعذيب داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأن من مات منهم نتيجة التعذيب داخل سجون الاحتلال يٌعادل 4 أضعاف من ماتوا في سجون جوانتانامو.

ولفت إلى أن الاحتلال يسعى إلى تقويض جهود مصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مٌشددا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.