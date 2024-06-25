«الرقابة الصحية»: وحدة السكتة الدماغية الجديدة بعين شمس إضافة مهمة للقطاع

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنّ المستشفيات الجامعية شريك نجاح أساسي بالمنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنّ فلسفة منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم بالأساس على انضمام جميع قطاعات مقدمي الخدمات لهذا النظام، لإتاحة فرصة الاختيار أمام المنتفعين بشرط الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كبوابة أساسية لتعاقد المنشآت الجامعية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وقال طه إن وحدة «هاني عارف» للسكتة الدماغية التي افتتحت اليوم بمستشفيات جامعة عين شمس تعدّ إضافة هامة للقطاع الصحي المصري ولمنظومة التأمين الصحي الشامل كونها مركزا طبيا رائدا في تقديم خدمة طبية عالية التخصص لقطاع كبير من المرضى الذين يصابون بجلطات مخية يؤدي التأخر في تشخيصها وعلاجها ولو لدقائق قليلة إلي عواقب وخيمة.

تدعيم المنظومة الصحية

وثمّن رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية التعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني لدورها في تدعيم المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة وعلى رأسها البنك الاهلي وبنك مصر.

وأشاد الدكتور أحمد طه بحرص قيادات جامعة عين شمس على تأهيل العاملين على تطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل مستشفيات الجامعة، مشيرا إلى التعاون المشترك بين مستشفيات جامعة عين شمس والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR في تأهيل المستشفيات لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة حيث قام مركز التدريب المعتمد بالهيئة بتنظيم برنامجين للتعريف بمعايير جهار لاعتماد المستشفيات بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.

تدريبات عالية لمقدمي الرعاية

وأضاف أحمد طه أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم الفني لاعتماد باقي مستشفيات ومراكز الجامعة، معربا عن فخره بحصول مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين بجامعة عين شمس على اعتماد "جهار" كأول مستشفى جامعي يحصل على هذا الاعتماد خاصة أن المستشفى متميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار السن وهي خدمات تحتاج الى تعاون عدد كبير من التخصصات الطبية المختلفة، كما أنها تحتاج إلي تدريبات عالية لمقدمي الرعاية لهذه الشريحة العمرية المهمة.