الخدمات الإلكترونية التي يقدمها بنك الإسكندرية.. انجز معاملاتك بـ6 طرق

يقدم بنك الإسكندرية مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية، عن طريق مجموعة من الوسائل، التي تُمكّن عملاء البنك من إنجاز معاملاتهم دون الحاجة للذهاب إلى المقر في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ونوضح لكم أهم تلك الخدمات كالتالي:

تطبيق الموبايل والإنترنت البنكي

يقدم بنك الإسكندرية العديد من خدماته عن طريق تطبيق الموبايل والإنترنت البنكي، فيمكنك متابعة كل تفاصيل حساباتك بكل سهولة، والتحويل لحظيا على مدار الساعة، لأي حساب أو بطاقة بنكية.

تطبيق محفظتي

يجمع تطبيق «محفظتي» كل معاملاتك المالية اليومية في تطبيق واحد على هاتفك بخطوات بسيطة، كما يوفر لك وسيلة فعّالة لتنفيذ كل معاملاتك المالية من مكانك بكل سهولة، ومن أهم الخدمات التي يقدمها:

- تحويل أموال لأي محفظة في مصر.

- السحب من أي ماكينة ATM.

- الشراء من خلال خدمة بطاقة أون لاين.

خدمة السداد الإلكتروني للفواتير «فوري»

توفير خدمة السداد الإلكتروني للفواتير إمكانية دفع الفواتير، وشحن الرصيد، والاستعلام عن فاتورة، وغير ذلك من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة على مدار الساعة.

تطبيق الخدمات البنكية للموبايل

يمكنك مع تطبيق الخدمات البنكية للموبايل الاطلاع ومتابعة كافة تفاصيل حساباتك ببنك الإسكندرية بكل سهولة باستخدام هاتفك المحمول الذكي في أي وقت أينما كنت، داخل أو خارج البلاد.

خدمة رسائل التنبيه القصيرة «اليكس اليرتس»

مع هذه الخدمة ستتلقى رسائل قصيرة كإخطارات على رقم هاتفك المحمول المسجل لدى البنك؛ لتخبرك عن المعاملات التي أجريت على حسابك في وقت حدوثها، والتي تجعلك على اطلاع دائم أينما ذهبت، ويمكنك التحكم في خدمة الرسائل الخاصة بك عن طريق اختيار نوع المعاملة وباقة الاشتراك التي تناسب احتياجاتك.

مركز الاتصال

يقدم مركز الاتصالات على رقم: «19033» الخدمات التالية لجميع عملاء البنك: