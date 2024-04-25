بنك الشفاء يطلق قافلة طبية في الإسكندرية برعاية التحالف الوطني

أطلق بنك الشفاء المصري في وحدة عبدالقادر يحيى؛ بحي العامرية محافظة الإسكندرية قافلة طبية لخدمة أهالينا في محافظة الإسكندرية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وفي سياق منفصل، استمرت مساعدات التحالف الوطني لأهالي غزة، إذ أطلق التحالف القافلة السابعة للأشقاء في قطاع غزة، والتي تضمنت أكثر من 167 قاطرة محملة بأكثر 2985.044 طن من المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال ومستلزمات طبية وخيام ومراتب ومخدات و الملابس و البطاطين وأحذية والمياه المعدنية.

كما شملت أكثر من 2215.2 طنًا من المواد الغذائية ونحو 97.5 طن من ادوية وألبان أطفال ومستلزمات طبية وكراسي متحركة، و65.4 طن من الخيام والمراتب والمخدات بالإضافة لأكثر من 143 طنًا من الملابس والبطاطين والأحذية، وأكثر من 380 طنًا من المياه المعدنية.

وشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.