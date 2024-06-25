«جهّز السيرة الذاتية».. 1700 فرصة عمل في ملتقى التوظيف بالإسكندرية غدا

أعلنت الأمانة العامة لخدمة الشباب التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية، توفير 1700 وظيفة شاغرة بملتقى التوظيف الذي تحتضنه الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية غدا، بالتزامن مع لقاء البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالشباب ضمن حفل تكريم اوائل الخريجين.

وقال الدكتور مينا رمسيس، منسق ملتقى التوظيف، إنه لأول مرة بالإسكندرية تنظم الكنيسة هذا الملتقى الضخم لتوظيف الشباب والخريجين من خلال مشاركة 27 شركة كبرى، بإجمالي يزيد عن 1700 وظيفة.

موعد ملتقى التوظيف في الإسكندرية

وأضاف «رمسيس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن على الشباب تحضير السيرة الذاتية «CV» الخاصة بهم، على أن يتم تسليمه للشركات المناسبة لتخصصاتهم، غدا الأربعاء بدءاً من الساعة الثالثة مساءً.

الهيئات والشركات المشاركة في ملتقى التوظيف بالإسكندرية غدا

وأوضح «رمسيس» الشركات والهيئات المشاركة غدا في ملتقى توظيف الشباب بالكنيسة المرقسية بمحطة الرمل بحضور البابا تواضروس الثاني، وهي:

- الأكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا.

- شركة أوراسكوم للإنشاء والتعمير.

- شركة إيفا فارما للأدوية.

- شركة فتح الله جملة 100 وظيفة.

- شركة «تمويلي» لتمويل المشروعات الصغيرة 40 وظيفة.

- شركة «نيو هوب الإسكندرية المحدودة» 17 وظيفة.

- مصر لتأمينات الحياة 200 وظيفة.

‏- شركة «Tree» بـ17 وظيفة.

‏- شركة «Korastats» بـ100 وظيفة.

- شركة «كانستارز للأمن» 80 وظيفة.

- أمان القابضة للخدمات المالية 50 وظيفة.

- فروع مطاعم بازوكا فرايد تشيكن 50 وظيفة

- فروع مطاعم بافلو برجر 30 وظيفة

- آفاق للأغذية والمشروبات 40 وظيفة

- شركة الإسكندرية للخدمات الامنية 25 وظيفة

- بلاك شادو للأمن 100 وظيفة

- فروع مطاعم البركة 100 وظيفة

- أبيلا مصر للتغذية 500 وظيفة

- المصرية الكندية للاغذية و المشروبات 50 وظيفة

‏- A2Z بلغ 30 وظيفة

- شركة ابن سينا فارما 70 وظيفة

- جميرا ايجيبت للتجاره و المقاولات 15 وظيفة

‏- Great food بلغت 50 وظيفة

- سكشن فودز 10 وظائف

‏- Samsung \ k Electronics بلغت 12 وظيفة

- Get بلغت 8 وظائف

- الحميدي 5 وظائف.