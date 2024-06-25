«الحرية المصري» يشيد بقرارات مدبولي: مصارحة الشعب عنوان دولة 30 يونيو

أشاد الدكتور عيد عبد الهادي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي أعلن فيها خطة الحكومة للتعامل مع أزمة انقطاع الكهرباء.

وقال في بيان، إن التحرك السريع للحكومة ومصارحة الشعب بمجريات الأمور هو أمر مطلوب فى المرحلة الحالية للرد على الشائعات والفوضى التي يستخدمها عناصر قوى الشر من أجل زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي في مصر، وهو ما يتطلب أن تتحرك الحكومة بشكل أسرع أمام القضايا والأزمات المختلفة».

أوضح أن تحرك الحكومة المصرية يأتي وفق نهج من شأنه خدمة المواطن وتخفيف حدة الأعباء عن كاهله، إذ تضع الحكومة على رأس أولوياتها قضايا تسببت في أزمات مثل انقطاع الكهرباء، مضيفا أن خطة الحكومة التي تضمنت تقليل فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة خلال فصل الصيف وسرعة التحرك والتعاقد على شحنات مواد بترولية لضخها لمواجهة الأزمة، مشيرا إلى أن البدء الفوري في التنفيذ يسهم في الحد من هذه المشكلة، والوصول لحل الأزمة بصورة كاملة.

أضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بحزب الحرية المصري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بسرعة حل الأزمة والتحرك الفوري والسريع وإزالة العقبات والأزمات من على كاهل المواطن المصري، يأتي في إطار خطة الدولة نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدا أن أهم ما يميز الدولة المصرية بعد 30 يونيو هو سرعة التحرك لمواجهة الأزمات والمصارحة والمكاشفة وهو ما لم تشهده مصر من قبل، والتي كان يتم فيها تقديم كبش فداء لاحتواء الأزمات.

شدد على ضرورة تحرك الحكومة بشكل أسرع بقدر التحديات التي تواجه مصر، على كل الأصعدة، وتنفيذ رؤية القيادة السياسية تجاه التحديات الداخلية والخارجية من أجل الحفاظ الأمن والاستقرار في البلاد.