«الأرصاد»: استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة.. والحرارة تصل إلى 45 درجة غدا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نسبة الرطوبة تستمر في الارتفاع غدًا الأربعاء على مختلف أنحاء الجمهورية، مما يعمل على زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، لتصل الحرارة المحسوسة إلى 45 درجة على بعض المناطق، ونسب الرطوبة إلى 90% على مناطق أخرى.

نسبة الرطوبة المتوقعة غدا

وتأتي نسب الرطوبة المتوقعة غدا الأربعاء وخلال الفترة المقبلة كالتالي:

القاهرة والوجه البحري

نهارا: من 20 إلى 27%.

ليلا: من 75 إلى 80%.

السواحل الشمالية

نهارا: 40-45%.

ليلا: 80-90%.

جنوب سيناء

نهارا: 20-25%.

ليلا: 60-65%.

شمال الصعيد

نهارا: 20-25%.

ليلا: 55-65%.

جنوب الصعيد

نهارا: 15-20%.

ليلا: 30-35%.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

ومن المتوقع أن يسود غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا على معظم الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، وخلال الليل يكون الطقس مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء، معتدلا على السواحل الشمالية، وتأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة يوم الأربعاء كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 درجة مئوية.