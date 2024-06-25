«لو بتفكر تصيف غدا».. المدن الساحلية الأقل تأثرا بارتفاع درجات الحرارة

منذ بداية فصل الصيف، وبدأت درجات الحرارة في الارتفاع بشكل ملحوظ، فضلا عن زيادة نسبة الرطوبة التي تٌزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ما يجعل الكثيرون من راغبي السفر لقضاء عُطلة صيفية مُمتعة، يبحثون عن المدن الساحلية الأقل تأثرا بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالأجواء الصيفية غدا دون الشعور بضيق من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

المدن الساحلية الأقل تأثرا بارتفاع درجات الحرارة

وعن المدن الساحلية الأقل تأثرا بارتفاع درجات الحرارة، فنجد محافظة مطروح في المُقدمة، ففي الوقت الذي تصل به درجات الحرارة المُحسوسة إلى 45 درجة في بعض المناطق، نجد محافظة مطروح تُسجل العظمى بها غدا 31 درجة، بينما تُسجل الصغرى بها 22 درجة، وتأتي العلمين في المرتبة الثانية، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 32 درجة، في حين أن الصغرى بها تسجل 23 درجة، تليها محافظة العريش والتي تسجل العظمى بها 32 والصغرى 23 درجة، ثم تليها بورسعيد والتي تسجل العظمى بها 32 بينما تسجل الصغرى 24 درجة.

وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية، تلك المدينة التي يحرص الكثيرون على قضاء عطلة صيفية بها كل عام برفقة الأسرة، فنجدها في المرتبة الرابعة لقائمة المدن الساحلية الأقل تأثرا بارتفاع درجات الحرارة، إذ تسجل العظمى بها 33 درجة، فيما تسجل الصغرى بها 23 درجة.

وتعد تلك المدن الساحلية من أفضل المدن التي يمكن السفر إليها لقضاء عطلة صيفية مع تجنب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، إذ تشهد نشاطا للرياح تساعد على التلطيف من درجة الحرارة، الأمر الذي يجعلها وجهة مصيفية مناسبة للراغبين في السفر للمدن الساحلية في هذا التوقيت.