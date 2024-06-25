تسليم شهادة مأمونية المياه لمحطة محلة أبو علي في مركز دسوق

اجتمع اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ والعضو المنتدب، مع اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظه كفر الشيخ، لمتابعة المستجدات التي تطرأ أثناء تنفيذ خطة مأمونية المياه، لمناقشتها مع أعضاء اللجنة العليا لسلامة ومأمونية المياه، لضمان الحفاظ على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة.

تعظيم الاستفادة من مخلفات الصرف الصحي

جاء ذلك في إطار خطة الشركة الاستراتيجية للحفاظ على موارد المياه المحدودة، وحرصها على توصيل مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة ومأمونية، وكذلك التخلص الآمن للصرف الصحي، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين والبيئة المحيطة، الأمر الذي تطلب معه تشكيل لجنة عليا لسلامة ومأمونية المياه، والتي تهدف إلى التنسيق المتكامل بين الجهات المعنية لضمان الحفاط على مياه شرب آمنة، والتخلص الآمن للصرف الصحي، وتعظيم الاستفادة من مخلفات الصرف الصحي، وذلك طبقاً للقوانين والقواعد المنظمة للصحة العالمية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التصحيحية لمستهدف مأمونية المياه والصرف للعام 2023 - 2024 مع الحضور، كما تم تسليم شهادة مأمونية محطة مياه محلة أبو علي بمركز دسوق.

تحسين خدمات المياه والصرف الصحي بكفر الشيخ

وأكد اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، على ضرورة عقد الاجتماع الدوري للجنة، للاطلاع على المستجدات التي تطرأ أثناء تنفيذ الخطط، لمناقشتها مع الأعضاء، لضمان الحفاظ على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة.