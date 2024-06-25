7 نصائح للحصول على نوم عميق خلال الصيف.. تخلص من الأرق في دقائق

يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من الأرق واضطرابات النوم في فصل الصيف، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، وفقدان الجسم قدرا هائلا من السوائل، ما يؤدي إلى عدم استطاعتهم أداء الأنشطة اليومية على الوجه الأكمل لأن الجسم لم يحصل على الراحة اللازمة.

لذا قدم مجموعة من الخبراء البريطانيين 7 نصائح تساعدك على الاستغراق في نوم عميق خلال فصل الصيف، وفقًا لما ذكرته «ديلي إكسبريس» البريطانية، كالتالي:

النوم في وضعيات تحافظ علي رطوبة الجسم: أكد الخبراء أن النوم على جانب الجسم تعد الأفضل لأن مقدار التلامس بين المرتبة والجسد يكون أصغر، كما يساعد النوم بوضعية نجم البحر، بمعنى أن الشخص يكون مستلقي على ظهره مع مدّ ذراعيه وساقيه يساعد على تبخر العرق من الجسم بشكل أفضل بما يستعيد رطوبة الجسم بشكل أسرع.

إيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية

النوم في درجة حرارة ملائمة: إذ ينبغي الحرص على تهوية الغرفة وضبط مكيّف الهواء على درجة التبريد المناسبة للإغفاء في نوم عميق.

إيقاف تشغيل جميع الأجهزة الإلكترونية في غرفتك قبل وقت النوم لتجنب تراكم الحرارة غير الضروري.

أخذ حمام دافئ: يساعد الاستحمام بماء دافئ على استرخاء الجسم ومن ثم النوم بعمق.

رش ملاءات السرير بخليط من الماء وزيت النعناع العطري للحصول على إحساس بالبرودة ورائحة منعشة.

عدم تناول الطعام في وقت متأخر

الحد من تناول الطعام في وقت متأخر من الليل: تناول الطعام قبل موعد النوم مباشرة يؤدي إلى رفع درجة حرارة الجسم، مما يجعل النوم أكثر صعوبة، لذا ينبغي ترك ساعتين على الأقل بين وجبتك الأخيرة ووقت النوم.

حافظ على رأسك باردًا : تعريض رأسك للهواء البارد كافيًا لتنظيم درجة حرارة جسمك، لذا حاول وضع قطعة قماش باردة ورطبة على الجبهة أو الرقبة.

في إطار هذا، نصح الدكتور محمد إسماعيل، استشاري أمراض الباطنة خلال حديثه لـ «الوطن»، بضرور تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر المستطاع في موجات الحر، مع الحرص على شرب كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم، وتقليل تناول المنبهات كالقهوة والشاي لاحتوائها على معدلات عالية من الكافيين تسبب الأرق واضطرابات النوم.