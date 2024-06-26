تنسيق المدارس الفنية 2024 بالقاهرة.. أبرزها الحديد والصلب والنقل النهري

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، تنسيق المدارس الفنية 2024، موضحة أن تنسيق المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بنين 220 درجة، وتنسيق مدرسة جلال فهمي الفنية بنين بلغ 220 درجة، وتنسيق مدرسة القاهرة الفنية للنسيج بنات بلغ 2054 درجات.

تنسيق مدرسة النقل النهري الفنية

وأوضحت المديرية، أن تنسيق مدرسة النقل النهري الفنية بنين بلغ 200 درجة، وتنسيق مدرسة دار السلامة الفنية المتقدمة بنين بلغ 200 درجة، فيما بلغ تنسيق مدرسة 15 مايو الفنية بنين 200 درجة، وتنسيق مدرسة الحديد والصلب الفنية بنين بلغ 200 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بالفصول المهنية

وأشارت المديرية إلى أن الحد الأدنى للالتحاق بالفصول المهنية الملحقة على المدارس الصناعية 165 درجة للإعدادية المهنية والعامة والأولوية لطلاب الإعدادية المهنية، موضحة أن فصول كهرباء مصر الملحقة على المدارس الصناعية نظام «3+2» يبلغ تنسيقها 220 درجة، والمدارس الصناعية نظام الثلاث سنوات 190 درجة.

وأكدت أن الحد الأدنى للقبول بنظام الخدمات صناعي 170 درجة لكل من الشعب الكهربية والميكانيكية والتبريد والتكييف والسيارات و145 درجة لباقي الشعب.