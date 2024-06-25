تنسيق المدارس الفندقية نظام السنوات الثلاث 2024 بالقاهرة

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، تنسيق المدارس الفندقية نظام السنوات الثلاث 2024 بالنسبة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، موضحة أنه تم اعتماد الحدود الدنيا من قِبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة اليوم، ليبدأ التقديم للمدارس خلال الأيام القليلة المقبلة.

تنسيق المدارس الفندقية

- مدرسة النزهة الفندقية المتقدمة المشتركة بالنزهة: 220 درجة

- مدرسة خدمات النزهة الفندقية المتقدمة المشتركة بالنزهة: 160 درجة

- مدرسة الدرب الأحمر الفندقية المهنية المشتركة بوسط البلد: 215 درجة

- مدرسة الدرب الأحمر الفندقية المهنية المشتركة بوسط البلد: 205 درجة

- مدرسة خدمات الدرب الأحمر الفندقية المشتركة بوسط البلد: 160 درجة

- مدرسة العباسية الفندقية بنات بالوايلي: 215 درجة

- مدرسة العباسية الفندقية المهنية بنات بالوايلي: 205 درجات.

- مدرسة خدمات العباسية الفندقية بنات بالوايلي: 160 درجة

- مدرسة شبرا الفندقية المشتركة: 215 درجة

- مدرسة خدمات شبرا الفندقية المشتركة بالساحل: 160 درجة

- مدرسة طلعت الفندقية المشتركة بالشروق: 200 درجة

- مدرسة خدمات طلعت الفندقية المشتركة بالشروق: 160 درجة