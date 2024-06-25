تنسيق المدارس الصناعية نظام السنوات الثلاث 2024 للبنات بالقاهرة
كتب:
كريم روماني
08:55 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
تجهيزات المدارس - صورة أرشيفية
كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، عن الحد الأدنى لتنسيق المدارس الصناعية نظام السنوات الثلاث للبنات، وذلك للطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024.
تنسيق المدارس الصناعية
ترصد «الوطن» في السطور التالية، تنسيق المدارس الصناعية نظام السنوات الثلاث وهي كالآتي:
- مدرسة رقي المعارف الثانوية الصناعية: 190 درجة
- مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات: 185 درجة
- مدرسة السلام الثانوية الصناعية بنات: 190 درجة
- مدرسة المرج الثانوية الثناعية للبنات: 200 درجة
- مدرسة طلبعت حرب الصناعية بنات: 200 درجة
- مدرسة باب الشعرية الثانوية الصناعية للبنات: 190 درجة
- مدرسة العباسية الثانوية الصناعية بنات: 190 درجة
- مدرسة الشيخ زايد الثانوية الصناعية بنات: 200 درجة
- مدرسة السيدة نفيسة الإلكترونية بنات: 185 درجة
- مدرسة القاهرة الثانوية الصناعية بنات: 190 درجة
- مدرسة المعادي الثانوية الصناعية بنات: 195 درجة
- مدرسة السيدة خديجة أم المؤمنين الصناعية بنات: 190 درجة
- مدرسة حلوان الثانوية الصناعية للبنات: 195 درجة
- مدرسة 15 مايو الثانوية الصناعية للبنات: 190 درجة
- مدرسة سميرة موسى الصناعية بنات: 190 درجة