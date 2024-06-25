تنسيق المدارس الصناعية نظام السنوات الثلاث 2024 للبنات بالقاهرة

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، عن الحد الأدنى لتنسيق المدارس الصناعية نظام السنوات الثلاث للبنات، وذلك للطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024.

تنسيق المدارس الصناعية

ترصد «الوطن» في السطور التالية، تنسيق المدارس الصناعية نظام السنوات الثلاث وهي كالآتي:

- مدرسة رقي المعارف الثانوية الصناعية: 190 درجة

- مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات: 185 درجة

- مدرسة السلام الثانوية الصناعية بنات: 190 درجة

- مدرسة المرج الثانوية الثناعية للبنات: 200 درجة

- مدرسة طلبعت حرب الصناعية بنات: 200 درجة

- مدرسة باب الشعرية الثانوية الصناعية للبنات: 190 درجة

- مدرسة العباسية الثانوية الصناعية بنات: 190 درجة

- مدرسة الشيخ زايد الثانوية الصناعية بنات: 200 درجة

- مدرسة السيدة نفيسة الإلكترونية بنات: 185 درجة

- مدرسة القاهرة الثانوية الصناعية بنات: 190 درجة

- مدرسة المعادي الثانوية الصناعية بنات: 195 درجة

- مدرسة السيدة خديجة أم المؤمنين الصناعية بنات: 190 درجة

- مدرسة حلوان الثانوية الصناعية للبنات: 195 درجة

- مدرسة 15 مايو الثانوية الصناعية للبنات: 190 درجة

- مدرسة سميرة موسى الصناعية بنات: 190 درجة