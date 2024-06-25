«الاتحادي الديمقراطي»: اعتذار مدبولي عن أزمة الكهرباء يؤكد أننا إيد واحدة

ثمن حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، اعتذار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن أزمة انقطاع الكهرباء المتكرر قائلا: «اعتذار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمواطن عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي لفتة جديدة ولم نعدها من قبل وتشعرنا أننا كلنا إيد واحدة مع بعض من أجل النهوض بمصر والدخول للجمهورية الجديدة.

الشفافية مطلوبة لحل أزمة الكهرباء

وأضاف «ترك» خلال مداخلة لقناة «إكسترا نيوز» اليوم الثلاثاء، أن الشفافية مطلوبة حتى يعرف الشعب ما يحدث مؤكدا أن الشعب المصرى عظيم متواجد في الأزمات ويعبر عن عظمته وقتها ونريد ألا نعطى فرصة لقوى خارجية أن تلعب بأفكار هذا الشعب ويستغل السوشيال ميديا، مشيرا إلى أننا سنعبُر هذه الأزمة إلى الأمام من أجل بناء الوطن ولابد للعالم أن يتخذ إجراءات لمواجهة التغيرات المناخية ونحن لدينا قيادة تعمل حسابها للجمهورية الجديدة مطالبا بوضع جدول تخفيف أحمال لكل منطقة على مستوى الجمهورية.

تابع: «إحنا شعب عظيم وقادر على تخطي الصعاب ومواجهة أي أزمة تمر بها الدولة المصرية، ولابد من أن نذكر أنفسنا بماضينا وأجددنا عند قيامهم بالمذاكرة على لمبة «الجاز»، وعمود النور في الشارع، إحنا كان ينقصنا الشفافية واعتذار رئيس مجلس الوزراء كان واضحا».