طفل بسيط يغير أسعار الحلاقة في بني سويف.. ماذا حدث داخل صالون إسلام؟

كان الحلاق يضع المقص والفرشاة على رأس أحد الزبائن، ونظر محدقا في رأسه ليقص شعره، وأصواتهما تعلو حول النقاش في موضوع ما، حتى قطع الصوت مشهد دخول طفل صغير إلى محل الحلاقة الموجود بمحافظة بني سويف، ممسكا في يده ورقة بقيمة 10 جنيهات، ليسأل صاحبه: «بكام الحلاقة يا عمو؟»

الحلاق الذي يدعى إسلام فولي البالغ 28 عامًا، رد على الطفل: «كملهم 25 جنيه وتعالى يا حبيبي»، تلك الجملة التي جعلت الطفل يضع نظره في الأرض، وخرج من المحل خائبًا بوجه عبوس حزين، وترك «إسلام» يسرح فيما ما فعله مع الطفل.

لم يفكر «إسلام» كثيرًا، حتى ألقى المقص والفرشاة من يديه، وأسرع ناحية الطفل حتى وصل إليه، وأدخله إلى المحل مرة أخرى، مقررًا أن يقص شعره مقابل 5 بدلاً من 10 جنيهات.

الموقف السابق غير حياة «إسلام»، ففي آخر اليوم عاد إلى والده، وحكى له الموقف، حتى قررا معًا إطلاق مبادرة الخير، التي تنص على خفض ثمن الحلاقة، الأطفال بقيمة 5 جنيهات والكبار بـ10، وحدد وقت المبادرة منذ الساعة 12 ظهرا وحتى السادسة مساءً، ومع زيادة الإقبال وصلت المبادرة إلى الساعة 9 مساءً.

طفل يغير حياة إسلام

يروي «إسلام» لـ«الوطن» أن موقف الطفل الذي غير حياته تمامًا، أثار الحزن في قلبه، وسأل نفسه متعجبا، كيف أرد طفلا محتاجا؟، وعندما دار النقاش مع والده المريض، نصحه الأخير بالتخفيف عن الناس، مضيفًا: «لما حصل موقف الطفل في شهر رمضان اللي فات، وخرج من المحل بدون ما يحلق، أنا ضميري وجعني ورجعت جريت وراه علشان ألحقه، وقولتله هحلقلك بـ5 جنيه بس، وقتها كان سعر حلاقة الطفل عندي 25 جنيه».

دشن «إسلام» لافتة ووضعها على بوابة المحل، وتحتوي على تفاصيل المبادرة، التي لا تتضمن تخفيض الأسعار فقط، بل أيضًا الحلاقة مجانا لغير القادرين، بل والذهاب للمرضى إلى البيت.

دخل «إسلام» ينخفض للنصف

قبل المبادرة كان «إسلام» يدخل جيبه يوميا، ما يقرب من 500 جنيه، ولكن مع تخفيض سعر الحلاقة، انخفض الدخل إلى النصف، لكن الشاب يؤكد أنه يشعر بالراحة النفسية، رغم انخفاض دخله اليومي.

أهالي بني سويف بدأوا فيما بينهم، يتبادلون حكاية «إسلام»، حتى أن البعض عند الذهاب إليه، يطلب منه التقاط الصور التذكارية، لنشرها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.