«الإسكان»: تنفيذ 5328 وحدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» في التجمع

تفقد المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سير العمل بموقع عمارات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالتجمع الثالث بالمدينة، يرافقه مسؤولو الجهاز والمشروعات.

وخلال الجولة، تابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال خطوط المرافق والكهرباء، وكذا أعمال تنسيق الموقع في المناطق التي تم الانتهاء من مد شبكات المرافق بها، وكذا أعمال التشطيبات الجارية بعددٍ من العمارات، مؤكداً ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق وإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لها.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنّه جارٍ تنفيذ 222 عمارة بها 5328 وحدة بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» في التجمع الثالث بمساحات تصل إلى 120 مترا للوحدة، والمشروع يتم تنفيذه كمحور إسكان جديد تحت إشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة لتوفير المسكن الملائم لكل المصريين.

وتابع الغيطي، تقدم أعمال الكهرباء والطرق بمنطقة امتداد النرجس «النرجس الجديدة» في التجمع الثالث، لافتا إلى البدء في تنفيذ أعمال الطرق بمنطقة «Zone G» بطريق 17 بطول 353 مترا وعرض 9 أمتار، وطريق 7 بطول 494 مترا وعرض 7 أمتار، وسيتم العمل بكامل المنطقة تباعا، بجانب إطلاق التيار الكهربائي بالمنطقة، وجارٍ استكمال محتويات شبكة الكهرباء.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أنّه جرى التشغيل التجريبي لمحطة امتداد النرجس للصرف الصحي، والتي تجمع مياه الصرف الصحي لقطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج بمنطقة امتداد النرجس، وتحويلها إلى محطة صرف جنوب المستثمرين عن طريق خط الطرد الملحق بها.

ونوه الغيطي بأنّ أعمال الطرق والمرافق لقطع أراضي منطقة امتداد النرجس شملت «طرق فرمة - مياه - صرف صحي - ري - محطة صرف صحي»، وتصبح المنطقة جاهزة لاستقبال السكان ومالكي القطع والوحدات قريبا.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، إحلال وتجديد خط المياه قطر 600 مم من محطة المياه أبو عويقل إلى خزان القطامية بطول 7200 متر، من مادة البولي إيثيلين، لتجنب الأعطال في السابق والتي كان ينتج عنها انقطاعات متكررة في مياه الشرب ببعض المناطق بالتجمع الثالث، وضبط اتزان المياه في هذه المناطق، كما جرى تشغيل الخط تجريبيا وتم ضخ المياه ووصولها لجميع المناطق.