أماكن منافذ مبادرة كلنا واحد بالقاهرة بعد مدها شهرا.. تخفيضات السلع 40%

تحرص وزارة الداخلية على تفعيل الجانب الإنساني من خلال مبادراتها المجتمعية الرائدة والتي من بينها مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وفي هذا الإطار قررت مد فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة كلنا واحد، اعتباراً من 1 يوليو 2024 ولمدة شهر لتوفير كل مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

تخفيضات مبادرة كلنا واحد تصل إلى 40%

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة فى مبادرة كلنا واحد، بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار جملة وتجزئة، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 2254 منفذا على مستوى الجمهورية، و1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان.

أماكن منافذ مبادرة كلنا واحد بمحافظة القاهرة

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أماكن منافذ مبادرة كلنا واحد بمحافظة القاهرة، والتي على النحو التالي:

- ميدان رمسيس قرب مسجد الفتح.

- نادي النخيل بشارع جسر السويس بحي عين شمس.

- مجمع الفلكي 14 شارع الفلكي.

- مجمع بورسعيد 315 شارع بورسعيد.

- مجمع الطاهرة أمام مسجد السيدة زينب.

- مجمع البستان 21 شارع البستان باب اللوق.

- مجمع جواد حسني 2 شارع جواد حسنى باب اللوق.

- مجمع المعادي محطة تقاطع شارع 9 مع مصطفى كامل.

- مجمع المعادي 15 شارع المعادي ميدان الحرية.

- مجمع طرة بجوار محطة مترو طرة البلد.

- مجمع حدائق حلوان شارع لطفي حدائق حلوان.

- مجمع سوق حلوان 22 شارع حيدر باشا حلوان.

- مجمع دار السلام 5 شارع الفيومي بدار السلام.

- مجمع استراند 182 شارع نوبار عمارة استراند بالقاهرة.

- مجمع الحلمية الجديدة 11 شارع إبراهيم باشا الحلمية.

- مجمع مجلس الأمة 24 شارع على عبد اللطيف مجلس الأمة.

- مجمع حلوان شريف شارع شريف حلوان.

- مجمع المنيرة 10 شارع إسماعيل سرى المنيرة.

- مجمع الدراسة 5 شارع المنصورية الدراسة.

- مجمع سكة راتب 20 سكة راتب الحلمية بالقاهرة.

- مجمع الملك الصالح 167 شارع كورنيش النيل مصر القديمة.

- مجمع ناصر حلوان شارع عبد العزيز مساكن مصر حلوان.

- مجمع معروف عمارة أ شارع محمد حلمي قصر النيل.

- مجمع الصحفيين 7 شارع إسماعيل الحبروك الصحفيين.

- مجمع باب الخلق 25 شارع بورسعيد القاهرة.

- مجمع المقطم بميدان النافورة المقطم.