حزب حماة الوطن: الاعتذار والحلول دليل على مسؤولية الحكومة تجاه المواطنين

أشاد الدكتور عمرو سليمان، أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة والمتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، بمصارحة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للشعب المصري في المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم بحضور وزيري الكهرباء والبترول.

قال عمرو سليمان لـ«الوطن» إن اعتذار رئيس الوزراء عن انقطاع التيار الكهربائي لجموع الشعب المصري يُقدر كثيراً ويستحق الإشادة بعد معاناة المواطنين من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في ربوع الدولة المصرية.

حلول سريعة من الحكومة لأزمة الكهرباء

وأضاف: «ما يؤيد هذا الاعتذار هو الحلول التي طرحتها الحكومة المصرية للتعامل مع الأزمة، بداية من توفير المواد البترولية والإجراءات السريعة واللازمة لحل المشكلة، كما أن الرسالة الواضحة هنا أن الحكومة لم تكن بمعزل عن الأزمة، بل كانت تعمل بجد لحلها، خاصة وأن المصارحة بالحلول والشعور بالمسؤولية تجاه المواطن المصري يجعل من هذا المؤتمر الصحفي حدثاً يُشيد به في تحمل الحكومة مسؤولياتها».

وأكد سليمان أن التوجيه الرئاسي لوضع خطة استباقية لوقف انقطاع التيار الكهربائي حتى نهاية فصل الصيف يعد رسالة هامة لجموع المصريين.

مصر قادرة على مواجهة التحديات

وأشار إلى أن مصر ستظل قادرة على مواجهة التحديات الشديدة التي تمر بها، مؤكداً أن الجميع يتحمل المسؤولية للمرور بالأزمات مهما كانت شدتها: «إن ما تمر به الدولة المصرية من تبعات التغير المناخي ليس فريداً بها، فالكل يتحدث عن أزمة الطاقة منذ عقد مضى والطلب العالمي على الطاقة في ازدياد، مما يجعل البشرية جمعاء تحت وطأة هذا الاحتياج، يضع هذا الوضع العالم كله أمام مسؤولية هامة لمجابهة أخطار التغير المناخي والإسراع في وتيرة التحول للطاقات النظيفة والمتجددة