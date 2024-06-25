«الشعب الديمقراطي»: ارتفاع احتياطي البنك المركزي حاليا لم يسبق له مثيل

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن تصريحات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي كانت واضحة جدًا خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي اليوم، لافتًا إلى أنه شرح المُشكلة التي يُعاني منها المواطنين بشكل واضح جدًا، وفسر المسائل الفنية بكل وضوح.

مصر تكون احتياطات لا مثيل لها في المركزي

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة صمدت وكافحت من أجل تكوين احتياطات في البنك المركزي لم يسبق لها مثيل على مدار تاريخ الدولة المصرية، لافتًا إلى أن كل هذا لا يمنع المُواطن من حقه، في عدم قطع الكهرباء، والحكومة مُطالبة بحل مشاكل المٌواطن والموائمة بين التنمية المستدامة من احتياجات المواطنين والمصانع والمدارس والمنشآت الصحية.

وواصل: « توجيهات الرئيس السيسي لها أثر كبير للاستفادة من الموارد الأساسية مع تطبيق سياسة الشفافية بشكل دائم، وأوجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي لاعتذاره للشعب المصري على لسان وزراء الحكومة».