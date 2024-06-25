حزب «التجمع»: قرارات الحكومة تدعم المواطن وتضع حلا لتخفيف الأحمال

أكد عبد الناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع، أن القرارات التي أصدرتها الحكومة، اليوم، وتتضمن عدم قطع الكهرباء خلال فصل الصيف، تُعد من أهم الإنجازات التي نتجت عن الحوار المجتمعي الذي دار في الأيام الماضية، إثر قرار الحكومة بزيادة عدد ساعات قطع التيار الكهربائي.

أضاف في بيان، أن هذه الاستجابة تُعد تعبيراً عن الأداء الحكومي بقدر ما هي استجابة لتكليفات رئاسية، وهو ما رأيناه في حالات الوفيات التي حدثت خلال موسم الحج، ونراه مجدداً في معالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي بتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالبحث عن حلول.

أشار «قنديل» إلى أن وضع خريطة زمنية محددة لإنهاء الأزمة يُعد خطوة مهمة جداً، كما أوضح أن هناك سياسات ستتبع، مثل استيراد شحنات من الغاز والوقود لتشغيل محطات الكهرباء، وتنظيم فتح وغلق المحال التجارية. هذه الإجراءات المؤسسية مهمة جداً، وربما كان يتم المطالبة بها سابقاً، حيث ناقش الحوار الوطني مسألة غلق المحال التجارية في توقيت معين لتخفيف الضغط على الخدمات المؤسسية للدولة، وفي الوقت نفسه توفير حياة اجتماعية متوازنة للمواطنين.

شدد الأمين المساعد لحزب التجمع، على أهمية استجابة الدكتور مصطفى مدبولي، للتكليف الرئاسي، متمنياً أن يكون لهذه القرارات أثر ملموس، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة الحالية ووجود امتحانات الثانوية العامة، التي لا يخلو منها منزل من طالب يدرس.

أضاف أن الأزمة كشفت عن طبيعة المجتمع المصري، إذ رأينا عدداً من الكنائس في الإسكندرية تعلن فتح أبوابها لاستقبال الطلاب وتوفير الخدمات الأساسية لهم في أوقات انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد أن الأزمة رغم سلبياتها، كشفت عن جوانب إيجابية مهمة ظهرت في الأيام القليلة الماضية.