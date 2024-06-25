عضو بالحوار الوطني: الدولة حريصة على حل مشكلات المواطن بشكل فوري

أكدت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال، والاستجابة السريعة من قبل الحكومة، تؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على الاهتمام بمشكلات المواطن والعمل على حلها بشكل فوري.

وأشارت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن» إلى أن قرارات الحكومة اليوم، جاءت في توقيت مهم للرد على أسئلة واستفسارات مشروعة من جانب المواطن، وأن ملف الكهرباء وما يرتبط به من تطورات ومستجدات وثيقة الصلة باهتمام الملايين من أفراد الشعب المصري.

تخصيص مليار دولار لاستيراد الغاز والمازوت

وأكدت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة بشكل رسمي نهاية أزمة انقطاع الكهرباء فى مصر خلال أسابيع هي جزئية مهمة وإيجابية فيما ورد بحديث رئيس الوزراء اليوم، تماما مثل تخصيص مليار دولار لاستيراد كميات الغاز والمازوت المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء.

استمرار الحفاظ على حالة الشفافية

وطالب بمواصلة الحفاظ على حالة الشفافية في التعامل مع كل ما يشغل المواطنين، إذ يجب سرعة الظهور والرد على كل ما يهم الملايين من الشعب المصري، مع الوضع في الاعتبار الأهمية التي يمثلها الاهتمام الرئاسي المباشر بهذا الملف الخاص بالكهرباء والطاقة، وجاءت وسائل التغلب على أزمة الكهرباء بعد توجيهات الرئيس بحل تلك المشكلات.