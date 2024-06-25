إمام مسجد الحسين: ابتعدوا عن أصحاب الطاقة السلبية (فيديو)

أكد الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام مسجد الحسين رضى الله عنه، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من تصدير الطاقة السلبية للناس، مضيفا: «بلاش تكون سبب في تعطيل المراكب السايرة».

قال إمام مسجد الحسين رضى الله عنه، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «في ناس بتكون نازلة الشغل كلها كآبة، ومش بيحمدوا ربنا إنهم عندهم نعمة مش عند غيرهم، في غيرهم نفسهم يكون عندهم النعمة دى».

تصدير الطاقة السلبية للناس

واستكمل: «يقولك المرتب مش نافع ومش مكفي، طول ما أنت كده ربنا لا يبارك لك، لكن لما تكون بتحمد ربنا وعندك طاقة ايجابية ربنا هيبارك لك ويكرمك، لو انت في شغل وفي حد بيصدر الطاقة السلبية ابعد عنه فورا».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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