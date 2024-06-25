إمام مسجد الحسين يحذر من التشاؤم في الحياة: النبي حذرنا منه (فيديو)

قال الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام مسجد الإمام الحسين، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من التشاؤم بل ونهى عنه، لافتا إلى أن الشخص المُتشائم يُخالف سيدنا النبي.

وقال مصطفى عبدالسلام، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المُذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «تلاقى واحد يقولك أنا مُتشائم وشوفت فلان النهاردة، أو مُتشائم من رقم 7، تلاقي أمور غريبة وعجيبة كلها تخالف ما نهى عنه سيدنا النبي».

النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التشاؤم

واستكمل: «أن العرب في الجاهلية كان كل فرد عنده طائر حابسه ولو قرر في أمر زواج، أو أي أمور من الأمور، كان يخرج الطائر لو طار جهة اليمين يقول ده فال حسن، لو طار ناحية اليسار يتشاءم من هذا الأمر».

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