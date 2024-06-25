وظائف شاغرة للمهندسين في ديوان محافظة الدقهلية.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن ديوان عام محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، فتح باب التقديم للتعاقد مع 100 مهندس في تخصصات مدني وعمارة وتخطيط عمراني، للعمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، في إطار سعي المحافظة لتعزيز كوادرها الفنية والهندسية لدعم مشروعات البنية التحتية والتخطيط العمراني، مؤكدة أنه لن يلتفت إلى أي طلب يرد قبل أو بعد مدة الإعلان المحددة.

وأوضح بيان منشور على الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد وشروط التقديم وظائف المهندسين والمستندات المطلوبة.

إجراءات التقديم لوظيفة مهندس في محافظة الدقهلية

وتتلقى محافظة الدقهلية طلبات وظائف المهندسين باسم وكيل أول الوزارة سكرتير عام المحافظة، مرفقًا بها المستندات المطلوبة، وتسليمها لقسم التعيينات بإدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة في الفترة من 25 يونيو حتى 9 يوليو 2024.

شروط التقديم لوظيفة مهندس في محافظة الدقهلية

وتتمثل شروط التقديم لوظيفة مهندس في محافظة الدقهلية فيما يلي:

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال.

- أن يتراوح سن المتقدم بين 25 و40 عامًا.

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الدقهلية.

- اجتياز المقابلة الشخصية أمام اللجنة المختصة.

المستندات المطلوبة لوظيفة مهندس في محافظة الدقهلية

وتشمل المستندات المطلوبة ما يلي:

- صورة من شهادة التخرج.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة الميلاد المميكنة.

- الموقف من التجنيد (للذكور).

- شهادة خبرة معتمدة.

- صورتان شخصيتان.