وظائف مترو الأنفاق 2024.. اعرف التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن وظائف مترو الأنفاق 2024، لشغل الوظائف الفنية بنظام التعاقد لمدة عام، بعقد محدد المدة، وذلك في إطار الإعلان رقم 2 لسنة 2024.

وخلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تفاصيل وظائف مترو الأنفاق 2024، من حيث التخصصات المطلوبة والشروط والمستندات المطلوبة، وكيفية التقديم.

التخصصات المطلوبة لوظائف مترو الأنفاق 2024

وتشمل التخصصات المطلوبة مساعد سائق قطار، كود الوظيفة رقم 3114، ويقوم بمهام التشغيل ولوائحه والتي تشمل الآتي:

- الاستعداد بالقطار مع السائق، والاطلاع على دفتر التعليمات والإعلانات الخاصة بالتشغيل ورحلة القطار المعين عليه.

- ما يتم تكليفه للقيام به من مهام من خلال سائق القطار.

- متابعة حركة ركوب ونزول الركاب وغلق الأبواب طبقا للتعليمات.

- الحفاظ على معدات الكابينة الخلفية.

- ألا يترك كابينة القطار المعين به مطلقا إلا بتعليمات من سائق القطار، وإخطار مراقب تشغيل الخط «التحكم المركزي».

- الالتزام بتنفيذ تعليمات كتيب الوحدة المتحركة.

شروط وظائف مترو الأنفاق 2024

وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الشروط المطلوبة توافرها للوظائف على النحو التالي:

المؤهل المطلوب:

- دبلوم فني صناعي نظام الثلاث أو الخمس سنوات.

- معهد فني صناعي.

- بكالوريوس فني صناعي أو تكنولوجي تخصص «كهرباء، ميكانيكا، إلكترونيات، اتصالات» والأولوية للمؤهل العالي.

- السن ألا يزيد عن 35 عاما وقت نشر الإعلان.

- أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى.

- يقبل العمل بنظام الوردية الصباحية والمسائية طبقا لجداول التشغيل.

- إجراءا اختبارات شفوية وتحريرية وتخصصية متضمنة اختبار اللغة الانجليزية.

- عقد مقابلات شخصية لمن يجتاز الاختبار الشفوي والتحريري.

- الخضوع للكشف الطبي واجتياز تحليل المخدرات.

- يخضع الناجحون للاختبارات النفسية الحركية بالمركز النفسي للقوات المسلحة.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف مترو الأنفاق 2024

ونوهت الشركة المصرية لتشغيل وإدارة المترو، أنه للتقديم في وظائف مترو الأنفاق 2024، إلى ضرورة تجهيز الأوراق والمستندات التالية:

- صورة المؤهل الدراسي والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها إن وجد.

- صورة من موقف التجنيد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صور من الشهادات التدريبية التي حصل عليها إن وجد.

- عدد 2 صورة شخصية 4*6.

- صورة من شهاد الميلاد كمبيوتر.

- صورة شهادة الخبرة إن وجدت.

كيفية التقديم على وظائف مترو الأنفاق 2024

وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أن طلبات التقدم لوظائف مترو الأنفاق 2024 تُقدم بمقر الشؤون الإدارية بمبنى حمامات القبة يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا ما عدا يوم الجمعة خلال الفترة من 25 يونيو الجاري حتى 4 يوليو المقبل.