«الوزراء»: استلام الدفعة الأولى من الوقود اللازم لتوليد الكهرباء أول يوليو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي تحدث على وضع خطة عاجلة لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات الكهرباء، مشيرًا إلى أن ما حدث بالأمس نتج بسبب عطل فني، تزامن مع ارتفاع كبير في استهلاك الكهرباء، ما أدى لزيادة ساعات تخفيف الأحمال.

وتابع «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء أن مصر ستستورد 300 ألف طن من المازوت بقيمة 180 مليون دولار من أجل العمل على مواجهة أي ارتفاع طارئ في الاستهلاك، بجانب توفير مليار دولار لاستيراد المزيد من الغاز الطبيعي، والعمل أيضا على الانتهاء من تخفيف الأحمال فيما تبقى من فصل الصيف.

وصول الوقود على دفعات

وأضاف أن الوقود سيصل على دفعات، وسنبدأ استقبال الدفعة الأولى في بداية شهر يوليو، ومع استلام كافة الدفعات خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو ينتهي تخفيف الأحمال، وفي أعقاب فصل الصيف يتم توفير الموارد اللازمة للانتهاء تمامًا من تخفيف الأحمال، لافتًا إلى أن مجلس الوزارء يعمل على توفير الطاقة اللازمة للمصانع، وما حدث بالأمس كان أمرًا عارضًا، وبداية من شهر يوليو سيكون تخفيف الأحمال لمدة ساعتين، ومن ثم سنعمل على الانتهاء من هذه الأزمة تمامًا.

إغلاق المحلات التجارية

وأشار إلى أن العديد من دول العالم لديها خطط لإغلاق المحلات التجارية في مواعيد محددة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء قرر إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءً بخلاف الصيدليات والسوبر ماركت، وهذا من شأنه أن يوفر قدرًا كبيرًا من الوقود.