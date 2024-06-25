المطرب هيثم نبيل يطرح 4 أغنيات من ألبومه الجديد في يوليو وأغسطس

كشف الفنان هيثم نبيل عن موعد بدء طرح عدد من الأغاني الخاصة بألبومه الغنائي الجديد، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك».

هيثم نبيل يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

وكتب الفنان هيثم نبيل، قائلا «أغاني هتنزلها شركة روتانا الأيام الجاية من ألبومي بداية من الأسبوع الجاي، إن شاء الله على مدار شهري 7 و8، إن شاء الله تعجبكم».

وأشار هيثم نبيل إلى أسماء عدد من الأغاني المقرر طرحها الفترة المقبلة، قائلا «الأغنية الأولى بعنوان قلبي يا، والأغنية الثانية بعنوان مزاجنجي، والثالثة بعنوان يا بتوع الطيب، وسيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، والرابعة بعنوان منستغناش، والخامسة ليالينا».

يذكر أن الفنان هيثم نبيل طرح مؤخرا عددا من الأغاني، من بينها «دب هب»، من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع هشام البنا، وطُرحت على طريقة الفيديو كليب من إخراج كامبا.